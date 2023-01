Salernitana-Milan, i convocati granata: Gyomber out, recupera Botheim I calciatori disponibili in vista del match di domani contro i rossoneri

La Salernitana affronterà il Milan in una situazione di emergenza: Gyomber, sebbene abbia recuperato, non rientra tra i convocati. Ai box anche gli infortunati Sepe, Mazzocchi e Maggiore mentre Candreva salterà la sfida per squalifica. E' tornato da poco in gruppo Botheim che partirà dalla panchina.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Milan.

PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.