Mercato Salernitana: Bonazzoli ai saluti, De Sanctis punta tutto su Henry La Cremonese spinge per il "pistolero", in mediana è fatta per Nicolussi Caviglia

Il rinforzo per l'attacco della Salernitana potrebbe arrivare da Verona. Ma non sarebbe Milan Djuric l'oggetto dei desideri del direttore sportivo Morgan De Sanctis. Il dirigente granata in queste ore ha avviato una trattativa per Thomas Henry, calciatore francese che - al pari del bosniaco - è in uscita da Verona. Elemento dotato di grande forza fisica ma anche di buona qualità, rappresenterebbe la pedina ideale per il gioco di Davide Nicola. L'allenatore del cavalluccio marino, infatti, aveva chiesto un calciatore in grado di far salire la squadra e di creare spazi attraverso il gioco aereo. Caratteristiche che lo scorso erano state interpretate alla perfezione da Milan Djuric e che avevano spinto la Salernitana a tentare un clamoroso ritorno del bosniaco all'ombra dell'Arechi.

Ma in queste ore De Sanctis sta spingendo forte per Henry, calciatore che lo scorso anno è stato protagonista a Venezia con 9 reti e tre assist in 33 partite. L'operazione sarebbe in fase avanzata e la Salernitana proverà a portarla a termine a stretto giro. Prima, però, si dovrà liberare uno spazio nella casella degli attaccanti: Federico Bonazzoli è il candidato principale a salutare Salerno. Per la società granata il “pistolero” è al momento incedibile ma l'impressione è che a stretto giro il calciatore possa cedere al corteggiamento della Cremonese che in queste ore sta spingendo per assicurarsi Bonazzoli.

Due operazioni sono previste anche a centrocampo: con la Juventus è stata raggiunta l'intesa per il prestito di Hans Nicolussi Caviglia, under che è stato protagonista in serie B con la maglia del Sudtirol. A far spazio sarà Leonardo Capezzi che, salvo sorprese, raggiungerà Alessandro Micai al Cosenza in serie B.