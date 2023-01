Salernitana-Milan, carica ultras: «Siamo chiamati a riscrivere la storia» L'appello della Curva Sud Siberiano: «All'Arechi con largo anticipo per una mega scenografia»

La Curva Sud Siberiano chiama a raccolta i tifosi della Salernitana. In occasione della partita di domani contro il Milan, il settore più caldo dell'Arechi organizzerà una scenografia da brividi. Pertanto i gruppi della Sud hanno chiesto collaborazione a tutti i tifosi, invitando ad arrivare con largo anticipo in via Allende.

«Noi con voi, voi con noi, un tutt'uno per un'altra impresa. Perché noi dagli spalti e voi in campo abbiamo la capacità di riuscire in imprese che sembrano impossibili», si legge nel comunicato della Curva Sud Siberiano. «Dopo quasi due mesi di blocco dei campionati e di astinenza dai granata si ricomincia. E ancora una volta siamo chiamati a riscrivere la storia. Ognuno di noi ha un ruolo ed un compito ed ognuno di noi deve impegnarsi affinchè l'italia continui a parlare granata. Forza voce, sostegno grinta... Per l'occasione, i gruppi della Curva Sud Siberiano,hanno allestito una mega coreografia ed invitano tutti i tifosi salernitani che popoleranno i gradoni del settore a recarsi con largo anticipo allo stadio per disporsi, collaborare e, soprattutto, per essere i veri protagonisti di qualcosa di storico. Si invitano altresì a non accendere torce, non utilizzare bandiere e stendardi e a collaborare con gli organizzatori per la buona riuscita della scenografia. Saranno inoltre allestiti punti di raccolta nei vari settori dell'Arechi per un contributo volontario. Avanti ultras, avanti Salerno! Curva Sud Siberiano».