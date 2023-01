Salernitana-Milan, all’Arechi show con 30mila cuori: le probabili formazioni Nicola e Pioli in emergenza, tra i granata esordio per Ochoa e Sambia

Il campionato di serie A riparte dall'Arechi di Salerno dove alle 12.30 la Salernitana ospiterà i campioni d'Italia del Milan. Davanti a 30mila spettatori, i padroni di casa vanno a caccia di un'impresa per iniziare al meglio il nuovo anno. Nicola dovrà fare i conti con l'emergenza per via delle assenze di Sepe, Mazzocchi, Maggiore (infortunati), Candreva (squalificato) e Gyomber. Tra i pali esordirà il messicano Ochoa, mentre a destra, nel 3-5-2 granata, avrà una chance Sambia. In difesa Radovanovic sarà il perno con Bronn (in vantaggio su Lovato) e Fazio a completare il reparto. Bohinen detterà i tempi in mediana con Vilhena e Coulibaly mezzali. Davanti si riparte dalla coppia-gol formata da Dia e Piatek. «Il Milan si affronta pareggiando la capacità di tenere testa da un punto di vista atletico, di organizzazione e palleggio. Ogni squadra cerca di fare il proprio gioco, dobbiamo provare a fare la nostra partita limitando i loro punti di forza», ha detto Nicola alla vigilia che non si fida delle assenze dei rossoneri, privi di ben nove pedine.

Salernitana-Milan: le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Radovanovic, Fazio; Sambia, L.Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.

In panchina: De Matteis, Fiorillo, Lovato, Daniliuc, Motoc, Pirola, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T.Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

In panchina: Mirante, Thiaw, Dest, Gabbia, Pobega, Adli, Brahim Diaz, Bakayoko, Vranckx, Lazetic. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1 - assistenti: Del Giudice e De Meo - IV uomo: Pezzuto - Var: Mariani - Avar: Manganiello.