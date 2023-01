LIVE | Salernitana-Milan 1-2, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Milan

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato (18' st Daniliuc), Radovanovic, Fazio; Sambia (39' st Valencia), Coulibaly, Bohinen (39' st Kastanos), Vilhena (18' st Bonazzoli), Bradaric; Dia, Piatek. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Pirola, Bronn, Motoc, Capezzi, Iervolino, Botheim. Allenatore: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (27' st Gabbia), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaerkers (40' st Dest), Brahim Diaz (18' st De Ketelaere), Leao; Giroud (40' st Vranckx). A disposizione: Mirante, Jungdal, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Adli, Lazetic. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Fourneau di Roma 1 - assistenti: Del Giovane e De Meo - IV uomo: Pezzuto. Var: Mariani/Avar: Manganiello.

RETI: 10' pt Leao (M), 15' pt Tonali (M), 38' st Bonazzoli (S)

NOTE. Spettatori: 29541. Ammoniti: Giroud (M), Piatek (S), Bradaric (S), Coulibaly (S), Daniliuc (S). Angoli: 6-2. Recupero: 2' pt - 8'st.

50' - Forcing finale della Salernitana.

48' - Ammonito Daniliuc.

45' - 8' di recupero

39' - Doppio cambio nella Salernitana: escono Bohinen e Sambia, entrano Kastanos e Valencia. Nel Milan entrano Vranckx e Dest per Giroud e Saelemaerkers.

38' - GOL SALERNITANA - Gol di Bonazzoli che raccoglie un traversone di Sambia e di sinistro batte il portiere del Milan.

36' - Ammonito Coulibaly, era diffidato salterà la sfida di domenica contro il Torino.

33' - Salernitana vicinissima al gol: Piatek apre per Sambia che controlla e da ottima posizione calcia a lato di pochissimo.

30' - Ammonito Bradaric. L'arbitro, inizialmente, aveva espulso il croato per un'entrata dura su Theo Hernandez ma, poi, rivede l'azione al Var e corregge la decisione.

28' - Ammonito Piatek.

27' - Cambio nel Milan: esce Calabria, entra Gabbia.

23' - Traversone di Dia per il neoentrato Bonazzoli che calcia a volo, palla alta.

18' - Cambio nel Milan: esce Brahim Diaz, entra De Ketelaere. Nella Salernitana: escono Vilhena e Lovato, entrano Bonazzoli e Daniliuc.

15' - Il MIlan trova il tris con Brahim Diaz ma il gol, dopo l'intervento del Var, viene annullato per fuorigioco.

8' - Ammonito Giroud.

5' - Salernitana pericolosa: Dia lancia a rete Piatek che entra in area ma al momento della battuta viene fermato da Tomori.

4' - Leao per Giroud che controlla in area e calcia, Ochoa blocca.

3' - Saelemakers per Giroud, Radovanovic e Ochoa riescono a chiudere lo spazio al francese che calcia a lato.

1' - Si riparte all'Arechi

SECONDO TEMPO

47' - Fine primo tempo all'Arechi: Milan avanti 2-0 sulla Salernitana.

45' - Ripartenza della Salernitana: Bradaric s'invola sulla sinistra, palla al centro che viene raccolta da Sambia, il francese calcia alto sulla traversa.

32' - Ancora Milan vicino al gol: invenzione di Tonali per Leao che appoggia per Giroud, Ochoa con la complicità di Radovanovic riesce a salvare.

28' - Milan pericolosissimo e vicino al tris: Bradaric mura su Brahim Diaz che poi tenta la conclusione in diagonale, la palla esce di pochissimo alla destra di Ochoa.

23' - Occasione per la Salernitana, Dia entra in area e tenta la battuta a rete, Tomori in spaccata devia in calcio d'angolo.

15' - GOL MILAN - Raddoppio del Milan: Ochoa salva su Tonali, Brahim Diaz raccoglie la respinta e appoggia per Tonali che stavolta deposita la sfera in fondo al sacco.

10' - GOL MILAN - Imbucata di Tonali per Leao che prende il tempo alla difesa, salta Ochoa in uscita e da posizione defilata deposita il pallone in fondo al sacco.

6' - Milan pericolosissimo con Leao che si presenta a tu per tu con Ochoa ma l'estremo difensore respinge.

4' - Ritmi altissimi all'Arechi con le due squadre che provano a sfruttare soprattutto le ripartenze.

2' - Buon avvio della Salernitana che prova a schiacciare il Milan nella sua area di rigore.

1' Fischio d'inizio

IL PRE-GARA. Riapre l'Arechi dove, per Salernitana-Milan, sono attesi 30mila spettatori. Una sola novità nell'undici granata: in difesa gioca Lovato (e non Bronn) con Radovanovic e Fazio. Bohinen sarà il perno centrale con Coulibaly e Vilhena ai fianchi e Sambia e Bradaric esterni. Davanti tocca a Dia e Piatek. Tutto confermato nel Milan: Saelemaerkers, Brahim Diaz e Leao agiranno alle spalle di Giroud.