Salernitana-Milan 1-2, Stefano Pioli: "Avuto le risposte che volevo" Il mister dei rossoneri si congratula con i suoi per la vittoria

Il mister dei campioni d'Italia in carica, Stefano Pioli, si presenta ai microfoni di DAZN mostrando la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta sul campo della Salernitana. La prima del 2023 sorride ai rossoneri che si rimettono immediatamente in scia del Napoli capolista, che se la vedrà contro l'Inter di Simone Inzaghi in un match di alta classifica.

Pioli soddisfatto: "Avuto risposte che cercavo. Potevamo chiuderla prima"

Su come ha ritrovato il suo Milan in questa prima giornata dell'anno, viste anche le assenze. "Sicuramente soddisfatto della prestazione. Con tante occasioni create avremmo dovuto fare qualche gol in più, ci avrebbe permesso di soffrire meno. Ripartire con una vittoria di carattere e sofferta come questa, però, ci può aiutare. Ho avuto le risposte che volevo dalla squadra, e so quanto sono pronti a lottare e primeggiare, quanto vogliano e possano vincere ogni singola partita".

Su Leao e la disposizione tattica, con centrocampo a tre. "Onestamente non conoscevamo bene l'aspetto difensivo della Salernitana, ovvero se avessero optato per uscire con l'esterno o se fossero saliti a pressare. Abbiamo dei giocatori che ci possono dare tante soluzioni e siamo stati bravi a leggere la partita. Ci sta soffrire nel finale. Ci prepariamo al meglio alla difficile gara di domenica con la Roma".