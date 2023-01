Salernitana, frizioni sul mercato: De Sanctis chiama a rapporto Nicola Confronto tra direttore sportivo e tecnico dopo il ko contro il Milan

Non tira un'aria serena negli ambienti della Salernitana. Il ko contro il Milan, il terzo consecutivo considerando anche la fase pre-mondiali, ha contribuito ad alimentare dissapori in seno alla società. Non tanto per il risultato, quanto per il modo in cui i granata hanno affrontato i campioni d'Italia.

Ai risultati deludenti, poi, va aggiunto il peso del mercato che, in questa fase, rischia di provocare una frattura tra tecnico e società. Questa, almeno, è l'impressione che si è avuta durante e dopo la conferenza post-gara di Davide Nicola. Il tecnico ha risposto in maniera quasi stizzita alle domande sul mercato – in particolare alle considerazioni sul futuro di Bonazzoli e Gyomber -, suscitando la reazione del direttore sportivo Morgan De Sanctis che, come consuetudine, ha seguito tra i giornalisti la conferenza del suo allenatore. «Mister, devo parlarti», ha detto a voce alta l'ex portiere di Napoli ed Udinese, chiamando a rapporto il tecnico che lo ha seguito nel ventre dell'Arechi. Un episodio che lascia trasparire il clima poco sereno che si respira in queste ore negli ambienti granata. Segno che la fiducia rinnovata dopo il ko di Monza non è servita a scacciare del tutto i fantasmi che aleggiano sulla panchina di Davide Nicola. E che la partita di domenica contro il Torino potrebbe, a questo punto, essere nuovamente decisiva.