Mercato Salernitana: domani si aggrega Nicolussi Caviglia, rebus esterno Io centrocampista arriva in prestito dalla Juventus, in stand-by Bonazzoli

È atteso domani a Salerno il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia. Il classe 2000 arriva a titolo temporaneo dalla Juventus che ha interrotto in anticipo il prestito al Sudtirol per consentire al giovane di misurarsi con il campionato di serie A. Già domani mattina Nicolussi Caviglia dovrebbe allenarsi agli ordini di Davide Nicola che, salvo sorprese, lo convocherà per la sfida contro il Torino. Domenica, tra l'altro, i granata dovranno fare a meno anche di Coulibaly che era diffidato e, dopo l'ammonizione di oggi, sarà fermato per un turno dal giudice sportivo. Non è da escludere, dunque, che Nicolussi Caviglia possa collezionare subito qualche minuto.

Nel frattempo il ds Morgan De Sanctis proverà a dare l'accelerata alle altre trattative, su tutte quella per l'esterno: Samuele Birindelli del Monza, Alessandro Tripaldelli della Spal e Salva Ferrer dello Spezia sono i profili sondati in queste settimane dopo che si è nuovamente arenata la trattativa per Nadir Zortea. Resta in stand-by, invece, il capitolo attaccante: Federico Bonazzoli, con il gol messo a segno oggi, ha lanciato un messaggio alla proprietà che per il momento potrebbe mettere in ghiaccio la trattativa con la Cremonese. Se il pistolero dovesse partire, la Salernitana sembra intenzionata a puntare su Thomas Henry, il francese oggi è rimasto in panchina nel match pareggiato dal Verona con il Torino e nel quale è andato a segno Milan Djuric che ha trovato la prima gioia con la maglia degli scaligeri.