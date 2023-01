Salernitana, colpo in entrata: preso Nicolussi Caviglia dalla Juve Il giovane arriva in prestito con diritto di riscatto dopo l'esperienza in serie B nel Sudtirol

Arriva il primo rinforzo a centrocampo per Davide Nicola e il secondo in entrata dopo aver preso il capitano del Messico Guillermo Ochoa a titolo definitivo. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis si è assicurato le prestazioni del giovane Hans Nicolussi Caviglia, che arriva il prestito dalla Juve. Il giocatore italiano, classe 2000, dovrebbe disporre di minuti utili per inserire in campo forze fresche e dinamismo. Il comunicato della Salernitana descrive i termini della trattativa.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione del centrocampista classe ’00 Hans Nicolussi Caviglia. Il calciatore indosserà la maglia numero 41". In termini a cui siamo più abituati, ci sarà diritto di riscatto e contro-riscatto.

Il calvario di Nicolussi Caviglia

Si può partire da questo presupposto: Caviglia è una scommessa. Nonostante la giovane età (22 anni), il ragazzo che è stato in orbita under 21 ha già subito una operazione al crociato. Il recupero, però, non è andato come sperato e Nicolussi Caviglia ha patito un calvario andato avanti dal 2020 fino a praticamente l'inizio di questa stagione. Il problema era legato all'intervento stesso, con una barretta di ancoraggio rimasta all'interno dell'articolazione e non visibile da risonanza magnetica. Caviglia sembra aver finalmente trovato continuità e ha giocato ben 17 partite - condite da 2 gol - con il neopromosso Sudtirol. Caviglia si è sincerato in una intervista affermando di "aver passato momenti veramente duri, ma non ho mai abbandonato la speranza e la mia forza interiore. Purtroppo la mia assenza è durata nove mesi di troppo".

Che contributo può dare il giovane 22enne?

La posizione in cui Hans Nicolussi Caviglia riesce a mostrare tutto il suo talento è in mediana. Tuttavia, può ricoprire in scioltezza anche altri ruoli del centrocampo fino ad essere il riferimento sulla trequarti. Considerate le problematiche di organico dei granata e i tanti infortuni patiti nelle ultime stagione, l'apporto di Caviglia potrebbe essere decisivo, qualora riuscisse a fare quell'ulteriore salto di qualità, ad adattarsi alla Serie A e a mantenere un buono stato di forma fisica.

Ricordiamo che Caviglia ha già esordito nella massima serie nella stagione 2018/2019 proprio con la maglia della Juve. Qualche anno fa veniva considerato uno dei prospetti più interessanti della "cantera" bianconera. Poi, l'infortunio e il calvario. Ora l'opportunità della vita. Per affermarsi nella Salernitana e rilanciarsi, magari, verso palcoscenici sempre più importanti.