Verso Salernitana-Torino: si valuta Gyomber, torna Candreva. Out Coulibaly I granata tornano immediatamente al lavoro per affinare il lato tecnico. Caviglia subito disponibile

I granata tornano immediatamente al lavoro dopo la sconfitta per 1-2 patita contro il Milan, campione d'Italia in carica. Una sconfitta probabilmente preventivabile ma che ha messo in mostra alcuni problemi rilevanti, specialmente nella gestione della fase difensiva. Nicola insiste sull'importanza dell'allenamento e la mancanza di giorni di riposo può essere vista come una necessità assoluta per affinare degli evidenti problemi di natura tattica. Non a caso, come riporta il comunicato stampa della società, "Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica e lavoro tattico situazionale. L’allenamento si è concluso con partite a pressione".

Gyomber potrebbe esserci contro il Torino

La preparazione riprenderà domani pomeriggio, 6 gennaio, alle ore 15:00. Nel frattempo, si valutano le condizioni di uno degli assenti illustri: Norbert Gyomber. Il veterano difensore della Salernitana sembra essere decisivo, risultando uno dei due perni della retroguardia granata insieme al comandante Federico Fazio. Gyomber potrebbe tornare tra i convocati già per la partita contro il Torino. Una partenza dal primo minuto, invece, sembra praticamente impossibile. Tra i disponibili tornerà Antonio Candreva (espulso nell'ultima giornata del 2022 contro il Monza) e il neo acquisto Nicolussi Caviglia, mentre sarà indisponibile Lassana Coulibaly per somma di ammonizioni.

Si valuta anche Mazzocchi, ma tempi di recupero sono lunghi

Un appunto anche su Pasquale Mazzocchi, una delle punte di diamante della Salernitana: in questi giorni, ci sarà una nuova valutazione dello stato di salute del forte esterno granata. I tempi di recupero potrebbero essere ancora molto lunghi e si parla di uno stop che si protrarrà almeno fino ai primi giorni di marzo. L'unico giocatore che ha vestito la maglia azzurra nella storia della Salernitana prova a bruciare le tappe, ma lo staff medico sembra che non voglia correre il rischio di eventuali ricadute o contraccolpi (così come accaduto, qualche tempo fa, a Emil Bohinen).