Addio a Gianluca Vialli, il cordoglio della Salernitana La società granata ha espresso il cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore

Il mondo del calcio è in lutto per la prematura scomparsa di Gianluca Vialli. Anche la Salernitana ha espresso tutto il proprio dolore per la tragica notizia. «L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Gianluca Vialli e rivolgono alla sua famiglia il più sentito cordoglio».