Salernitana-Torino: Nicola lancia Bonazzoli e Dia per scacciare la crisi Fischio d'inizio alle 12.30, chance dal 1' anche per Nicolussi Caviglia

Non è una finale ma Salernitana-Torino in programma alle 12.30 allo stadio Arechi è una sfida che vale tanto per Davide Nicola ed i suoi calciatori. I granata sono reduci da tre sconfitte di fila ed hanno necessità di scacciare la crisi per ritrovare sorriso e serenità. Un obiettivo che in settimana ha provato a garantire anche la società, ridimensionando quanto accaduto nelle ore successive al match contro il Milan. Ora, però, la palla passa nuovamente al campo.

Nicola, per la sfida alla sua ex squadra, confermerà il 3-5-2 ma apporterà più di una modifica rispetto al match contro i campioni d'Italia: Candreva tornerà titolare sull'out di destra; Bronn (in vantaggio su Gyomber) e Daniliuc si rivedranno nel terzetto difensivo, mentre Bonazzoli farà coppia con Dia in attacco. In mediana dovrebbe avere subito una chance l'ultimo arrivato Nicolussi Caviglia che sostituirà Coulibaly; in alternativa è pronto Kastanos.

A prescindere dagli uomini, però, per Nicola conterà l'aspetto mentale. «Ci attende una partita molto dura, una battaglia su tutti i fronti, perché il Torino applica un gioco molto fisico sempre al limite del regolamento e dobbiamo farci trovare pronti», ha detto l'allenatore della Salernitana, presentando il match contro i granata del Nord. «Sarà una partita molto interessante – ha spiegato Nicola - perché entrambe le squadre vorranno fare punti. Abbiamo appena ripreso il campionato e giocare gare ravvicinate aiuta a performare nei meccanismi che ci servono».

Salernitana-Torino: le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Gyomber, Pirola, Lovato, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Sambia, Botheim, Valencia, Piatek. Allenatore: Davide Nicola.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Adopo, Djidji, Rodriguez, Bayeye, Singo, Ricci, Radonjic, Seck, Karamoh, Dembelè. Gineitis. Allenatore: Ivan Juric.

ARBITRO: Colombo di Como