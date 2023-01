Salerno, parcheggiatori abusivi allo stadio Arechi: allontanate sette persone L'attività è stata effettuata dagli agenti della Polizia: due hanno anche violato il "Daspo Urbano"

Sette parcheggiatori abusivi sono stati identificati ed allontanati dalla Polizia di Stato. L'attività illecita era stata messa in campo in occasione delle partite casalinghe della Salernitana contro il Milan ed il Torino. Nell'ambito dei controlli messi in campo dagli agenti, sono stati identificate sette persone dedite alla attività abusiva di guardiamacchine. Due di loro sono stati anche denunciati per aver violato il provvedimento del "Daspo Urbano", già emesso dal Questore di Salerno. Gli altri cinque, invece, sono stati sanzionati per l'attività abusiva di guardiamacchine