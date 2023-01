Salernitana, qualità e quantità: rivelazione Nicolussi Caviglia Nicola lo elogia: "Ha una predisposizione mentale al gioco, si vede che c'è un percorso dietro"

Prima di arrivare alla Salernitana, Hans Nicolussi Caviglia aveva collezionato appena tre presenze in serie A, per un totale di 54 minuti. Nonostante tutto, alla sua prima con il cavalluccio marino sul petto, ha dimostrato di avere già la classe e la personalità dei veterani. Davide Nicola ha lanciato subito nella mischia il 22enne che ha saputo gestire la pressione, ripagando la fiducia con una prestazione di spessore. Il calciatore cresciuto nella Juventus è rimasto in campo dall'inizio alla fine, abbinando qualità e quantità. “Ha dimostrato di essere un giocatore molto interessante, ha una predisposizione mentale al gioco, si vede che c'è un percorso dietro”, ha sottolineato nel post-gara Davide Nicola. “È stata una bella sorpresa. Probabilmente nessuno lo avrebbe rischiato dal 1' ma quando uno è bravo è bravo e deve avere spazio”. Domenica contro l'Atalanta a centrocampo tornerà Coulibaly che aveva saltato per squalifica il match dell'Arechi. Ma Nicolussi Caviglia spera comunque di avere una chance dal 1'.