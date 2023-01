Mercato Salernitana: De Sanctis pesca in Francia, per l'esterno piace Hadjam Il calciatore è un mancino ma può giocare anche a destra; in Patria è considerato un talento

Un esterno giovane, di prospettiva ed in grado di giocare sia a destra che a sinistra. L'identikit tracciato da Morgan De Sanctis per la Salernitana potrebbe corrispondere a Jaouen Hadjam, classe 2003 cresciuto nelle giovanili del Psg e da qualche anno in forza al Paris Fc, club della seconda divisione francese. Un prospetto molto interessante che ha già collezionato diverse presenze nelle rappresentative giovanili transalpine. La trattativa con la Salernitana è stata intavolata negli ultimi giorni, dopo le difficoltà incontrate per arrivare a Nadir Zortea e Samuele Birindelli. Sia Atalanta che Monza, infatti, erano intenzionate a trattare solo cessioni a titolo definitivo, mentre la Salernitana intende effettuare un mercato prevalentemente di prestiti. La pista Hadjam potrebbe, però, aprire spiragli differenti: il 19enne è in scadenza di contratto con il Paris ed è stuzzicato dalla possibilità di misurarsi con il campionato italiano. Le prossime ore risulteranno decisive sia per Hadjam che per Sarr. La Salernitana ha chiesto una risposta definitiva al Totthenam per il centrocampista senegalese. La trattativa appare molto complessa ma il club granata ci proverà fino all'ultimo. Da registrare un sondaggio del Cagliari per Gyomber: il difensore è in scadenza di contratto ma la Salernitana, pur non avendo ancora intavolato alcuna trattativa per il rinnovo, non sembra intenzionata a privarsi del difensore.