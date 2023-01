Salernitana, Gyomber tra campo e mercato: a Bergamo il difensore sarà titolare Lo slovacco è in scadenza e piace a Cagliari e Kansas City

Contro il Torino, Norbert Gyomber ha ritrovato il campo dopo un lungo stop. Domenica a Bergamo il difensore della Salernitana si candida per una maglia da titolare nel trio difensivo granata. La squalifica di Daniliuc, infatti, spalanca le porte allo slovacco che, quando chiamato in causa, ha sempre disputato prestazioni di livello. Un fattore che lo ha reso particolarmente appetibile sul mercato: il 30enne è in scadenza di contratto con la Salernitana che, per il momento, non ha intavolato alcuna trattativa per il rinnovo. Il ds Morgan De Sanctis, però, nell'ultima conferenza stampa ha ribadito che il calciatore è centrale nel progetto della Salernitana e che non si muoverà da Salerno. Il suo futuro, dunque, sarà discusso a giugno, con il rischio di perdere a zero il difensore come già accaduto con Milan Djuric.

Nel frattempo, però, diverse società hanno sondato il terreno per il 30enne: il Cagliari ha messo in cima alla lista il nome di Gyomber per rinforzare la difesa; ma il calciatore della Salernitana piace anche agli statunitensi del Kansas City che già da tempo hanno presentato una proposta all'entourage dello slovacco. La Salernitana, almeno fino a giugno, non sembra intenzionata a privarsi del calciatore e non è da escludere che a mercato chiuso possa esserci un ritorno di fiamma per il rinnovo. Nel frattempo Morgan De Sanctis spinge per chiudere la trattativa con Jaouen Hadjam, esterno francese del Paris Fc. Per la mediana il sogno è Sarr ma il Totthenam non sembra intenzionato a lasciarlo partire; Edoardo Bove della Roma, Jean Lucas del Monaco e Martin Hongla del Verona le prime alternative.