Salernitana, "Macte Animo" riporta alla luce uno striscione degli anni Sessanta Il drappo "Forza Salernitana" veniva sempre esposto al Vestuti ed in trasferta

Nei giorni scorsi, grazie alla sensibilità ed alla passione sportiva di un tifoso salernitano (che vuole restare anonimo), l’associazione di promozione sociale “Macte Animo 1919” è riuscita a riportare a Salerno l’ennesimo pezzo di storia dell'Unione Sportiva Salernitana. Un gioiello di stoffa interamente cucito a mano che ad oggi conta 63 primavere: si tratta di uno striscione in tessuto granata con lettere bianche incollate e poi fissate a macchina, recante la scritta “Forza Salernitana”. La particolarità dello striscione è rappresentata dai due loghi - anch’essi disegnati e realizzati a mano - ai due lati della scritta: sulla sinistra è riprodotto un pallone di cuoio in uso negli anni ’50 e ’60, a destra invece capeggia la riproduzione del cavalluccio del maestro D’Alma.

Lo striscione risale al campionato 1959/60 e per quasi 30 anni ha accompagnato la Salernitana sia nelle gare al Vestuti (dove veniva esposto in curva nuova, per tutti la curva Sud), sia in tantissime trasferte. A realizzarlo l’allora 15enne tifoso granata, insieme ad un gruppo di amici, grazie alla collaborazione della mamma e di una sapiente sarta.

«E’ stata un’emozione fortissima - ha affermato il presidente dell’associazione Umberto Adinolfi - quando ho dispiegato lo striscione. I colori sono ancora vivi e nonostante gli acciacchi e qualche strappo, è in ottime condizioni. La cura con cui è stato realizzato sono la cartina di tornasole di una passione senza confini. Grazie alla sensibilità dell’amico tifoso, lo striscione entra a far parte della nostra collezione e di certo sarà esposto nel futuro museo dell’Unione Sportiva Salernitana, obiettivo principale della nostra associazione”.