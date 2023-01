Mercato Salernitana: esterno e mezzala, il punto sulle trattative De Sanctis proverà a chiudere almeno un colpo per domenica

Entro domenica, per la partita contro l'Atalanta, il ds De Sanctis proverà a chiudere almeno un'altra operazione in entrata per la Salernitana. In casa granata la priorità è legata all'ingaggio di un esterno che possa giocare sia a destra che a sinistra: il francese Hadjam è in cima alla lista dei granata ma la concorrenza per accaparrarsi il 19enne è agguerrita. Il giovane ieri sera è partito titolare nel match vinto dal Paris Fc, club di seconda divisione francese. La trattativa non è semplice ma la Salernitana sta provando a sprintare. Su Zortea, oltre al Lecce, è piombato anche il Torino. Sullo sfondo c'è Tripaldelli della Spal, giocatore assistito da Lauro, procuratore di Mazzocchi che ha proposto pure il trequartista Verde dello Spezia. Una soluzione che, per il momento, resta in stand-by. Molto, infatti, dipenderà dalle risposte che arriveranno dal campo, già a partire dal match di Bergamo. Contro l'Atalanta, infatti, Nicola sembra intenzionato a schierare i granata con il 3-4-2-1, modulo che renderebbe necessario l'ingaggio di un trequartista.

Estero e serie B: quattro nomi per il centrocampo

Per il centrocampo, come è noto, il sogno è Sarr del Totthenam ma la trattativa si sta rivelando molto complessa e, quasi sicuramente, la Salernitana dovrà virare su altri obiettivi. De Sanctis in queste ore ha sondato Jean Lucas del Monaco, calciatore che piace anche al Palmeiras. Sohm del Parma e Collocolo dell'Ascoli sono altri dei due nomi annotati dal dirigente granata che proverà a chiudere almeno un'altra operazione per domenica.