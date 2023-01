Atalanta-Salernitana, granata a Bergamo con il doppio trequartista Novità tattica in vista del match contro i nerazzurri. E cambia anche il mercato

La Salernitana si appresta a cambiare modulo in vista del match di Bergamo contro l'Atalanta. Domenica alle 18 i granata scenderanno in campo con un doppio trequartista alle spalle di un'unica punta. Un assetto già utilizzato dalla formazione granata nel secondo tempo contro il Torino e che l'allenatore granata aveva provato a lungo durante la sosta.

Verso Bergamo: dubbi in difesa e attacco

I dubbi principali sono legati agli interpreti: Dia non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina; se così fosse, Vilhena affiancherebbe Bonazzoli nel ruolo di trequartista, con Piatek che agirebbe da prima punta. Se, invece, il senegalese dovesse partire dal 1', a fargli spazio sarebbe Piatek. In mediana Candreva e Bradaric saranno gli esterni, mentre Coulibaly affiancherà Nicolussi Caviglia. Qualche dubbio in difesa: Gyomber, che ha raggiunto l'intesa per il rinnovo fino al 2025, dovrebbe spuntarla su Pirola, Bronn e Fazio completeranno il reparto.

Il nuovo modulo cambia il mercato

Il nuovo modulo, intanto, ha cambiato anche le strategie di mercato della Salernitana che ha deciso di rinforzare anche il reparto offensivo. Con il Verona prosegue la trattativa per portare in granata Thomas Henry e Simone Verdi, entrambi in prestito. Il secondo rientrerà al Torino e, poi, dovrebbe trasferirsi per la seconda volta all'ombra dell'Arechi. In Veneto, invece, andrà uno tra Erik Botheim e Diego Valencia.