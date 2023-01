UFFICIALE. Salernitana, Gyomber rinnova: sarà granata fino al 2025 Svolta nella trattativa con il difensore slovacco

Con una trattativa lampo la Salernitana è riuscita a blindare Norbert Gyomber. Il difensore slovacco sarà granata fino al 2025. Dopo il riavvicinamento delle ultime ore, oggi è arrivata la fumata bianca: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver prolungato l’accordo con il difensore classe ’92 Norbert Gyomber. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2025».

La trattativa per il rinnovo di Gyomber

Il calciatore era in scadenza di contratto e la Salernitana rischiava di perderlo a zero nel prossimo mese di giugno. In questi giorni diversi club (Cagliari e Kansas City su tutti) si erano fatti avanti per soffiare il difensore al cavalluccio marino. Ma la società del presidente Danilo Iervolino, dopo le esitazioni iniziali, ha sferrato l'assalto decisivo che ha portato al rinnovo del contratto. Decisiva anche la volontà del calciatore di proseguire la sua avventura all'ombra dell'Arechi: Gyomber ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia e voglia di sacrificarsi per la causa. Doti che non erano passate inosservate nemmeno domenica contro il Torino quando subentrò nella parte finale di gara, riuscendo a vincere tutti i duelli. In settimana la Salernitana ha accelerato la trattativa per il rinnovo, riuscendo a raggiungere l'intesa con Gyomber che, adesso, è pronto a tornare titolare contro l'Atalanta.