Atalanta-Salernitana, i convocati granata: emergenza in difesa per Nicola Il tecnico deve fare i conti anche con l'assenza di Bronn

Problemi di formazione per Davide Nicola in vista di Atalanta-Salernitana. Il tecnico dovrà fare i conti con una situazione di emergenza in difesa: Bronn non rientra tra i convocati per un problema muscolare; Gyomber, al rientro da un lungo infortunio, non ha i novanta minuti nelle gambe e potrebbe non essere rischiato. Nicola, dunque, avrà a disposizione soltanto Lovato, Fazio e Pirola, con Gyomber prima alternativa.

Atalanta-Salernitana, i convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani (ore 18) tra Atalanta e Salernitana.

PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia