Atalanta-Salernitana, Nicola:«Serve il giusto equilibrio, in campo senza timori» E sul mercato: «Abbiamo bisogno di giocatori giusti e affamati per alzare il tasso di velocità»

«Nelle ultime partite stiamo subendo un po’ troppo quindi stiamo lavorando molto per migliorare la fase difensiva. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le due fasi. Lavoriamo con serenità e con la consapevolezza che ci vuole del tempo per migliorare determinati meccanismi». Così Davide Nicola ha presentato la sfida Atalanta-Salernitana in programma domani alle 18 in terra lombarda. «Abbiamo lavorato su atteggiamenti tattici diversi, chiaramente poi ci sono gli avversari e i momenti della partita ma l’idea è quella di cambiare per trovare qualche risorsa in più e l’occupazione degli spazi in maniera diversa. Potremmo partire in un certo modo e cambiare in corsa. Vedo dei giocatori con grande voglia che dimostrano quotidianamente di avere fame».

«In campo senza il timore di sbagliare»

Per il tecnico sarà fondamentale soprattutto l'atteggiamento che metterà in campo la sua Salernitana. «Dobbiamo essere intelligenti a sfruttare le caratteristiche dei giocatori proponendo la nostra identità di gioco e senza perdere l’equilibrio. Dovremo mettere in campo una personalità importante dimostrando capacità di duellare continuamente e stando costantemente attenti. Il secondo tempo col Torino mi è piaciuto molto, vogliamo proporre quel tipo di partita. Non bisogna avere il timore di sbagliare ma l’ambizione di recuperare e fare meglio la volta successiva. Gasperini è un tecnico che apprezzo molto per l’idea di gioco e l’identità che riesce a dare alla sua squadra».

«Gyomber non è ancora al meglio, va gestito»

In difesa Nicola avrà gli uomini contati: Daniliuc è squalificato, Bronn infortunato e Gyomber non al meglio. Ma l'emergenza non preoccupa il tecnico della Salernitana. «In questo momento abbiamo recuperato Gyomber ma non ha un elevato minutaggio quindi dobbiamo avere un atteggiamento prudente per evitare ricadute spiacevoli per tutti. Ha bisogno di giocare più minuti ma vedremo se dall’inizio o a gara in corso, dobbiamo valutare bene quello che può succedere nell’arco della gara».

Mercato: «Servono i giocatori giusti»

E sul mercato: «Ho massima fiducia nel direttore, abbiamo bisogno di giocatori giusti e affamati per alzare il tasso di velocità, fisicità e qualità ma in generale sono molto contento della squadra che ho a disposizione. Siamo sereni, abbiamo fiducia in noi stessi, in chi lavora con noi e nella tifoseria che ci sostiene sempre. Cerchiamo di dare sempre il meglio di noi stessi, crediamo e viviamo in funzione del percorso che dobbiamo fare. Vogliamo migliorare sempre».