Atalanta-Salernitana, Nicola cambia uomini e modulo per cercare il blitz Il tecnico si affida al 3-4-2-1: Bonazzoli e Vilhena agiranno alle spalle di Piatek

La Salernitana affronterà l'Atalanta in emergenza. Davide Nicola questa sera alle 18 dovrà fare i conti con diverse defezioni soprattutto in difesa: oltre allo squalificato Daniliuc, mancherà l'infortunato Bronn. Gyomber non ha i 90' nelle gambe e dovrebbe partire dalla panchina. Salvo sorprese, dunque, davanti ad Ochoa saranno Lovato e Pirola ad affiancare Fazio in difesa. In mediana Nicolussi Caviglia e Coulibaly saranno i centrali, con Candreva e Bradaric sulle fasce. Davanti Piatek è in vantaggio su Dia, con Bonazzoli e Vilhena trequartisti.

A prescindere dagli uomini, però, l'allenatore granata ha chiesto ai suoi un'inversione di tendenza soprattutto dal punto di vista della mentalità. Una prova di cuore e carattere per scacciare la crisi ed iniziare nel migliore dei modi il cammino in trasferta nel nuovo anno.

Atalanta-Salernitana: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Hojlund. A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Djimsiti, Okoli, Zappacosta, Maehle, Soppy, Zortea, Boga, Pasalic, Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Pirola; Candreva, Nicolussi Caviglia, Coulibaly, Bradaric; Bonazzoli, Vilhena; Piatek. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Gyomber, Sambia, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Radovanovic, Botheim, Dia, Valencia. Allenatore: Nicola

ARBITRO: Aureliano di Bologna – assistenti: Zingarelli e Garzelli). IV uomo: Paterna. Var: Dionisi / Avar: Muto.