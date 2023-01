Atalanta-Salernitana 8-2, Gasperini raggiante: «Ci sono riuscite tante cose» il tecnico della Dea si mostra decisamente soddisfatto: «Sviluppavamo bene il gioco»

Gasperini entusiasta nel post-partita dopo l'8-2 inflitto alla Salernitana. "Quando fai tanti gol, subirne qualcuno ci sta. Mi sono arrabbiato sul primo gol perché su una giocata abbastanza semplice c'è stato questo errore clamoroso. Poi però è andata decisamente meglio".

Sull'Atalanta show. "Quando fai questo tipo di risultati vai anche indietro nei ricordi. In passato eravamo più tecnici, oggi invece siamo più veloci. Poi questa è una sola partita, anni fa lo facevamo tante volte. Questa sera ci riuscivano tante cose, trovavamo le linee di passaggio, sviluppavamo sempre bene il gioco. SIamo stati raggiunti sull'1-1 e comunque abbiamo insitito, creando gol di grande qualità. Ci dà morale per proseguire il campionato".

Su Boga, nominato tra i migliori in campo. "È chiaro che lui deve essere concreto. Un giocatore con le sue caratteristiche spacca la partita e non crea solo un po' di scombussolamento ma anche qualcosa di concreto, in termini di gol e assist".

E su Lookman e la capacità di integrarsi nel modulo gasperiniano. "Di solito quelli forti non ci mettono tanti. Potrei fare anche i nomi di Holjund o di Koopmeiners. Lui è un ragazzo che ha già avuto delle esperienze importanti. È stato bravo ad adattarsi, sia quando giochiamo con due punte che con tre. Sicuramente in questo girone d'andata è colui che è stato più determinante, in questo senso".

Sulla prossima partita con la Juventus. "Per noi è una buonissima classifica, in questo momento, e andiamo a giocare contro la Juve che rimane una grande squadra, nonostante la pesante sconfitta col Napoli. Sarà una partita difficile ma potrà dirci molto sul nostro stato, quanto siamo andati avanti".