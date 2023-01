Salernitana, Nicola verso l'esonero dopo la disfatta con l'Atalanta In pole per la successione D'Aversa, sondati anche Di Francesco e Mazzarri

È sempre più appeso ad un filo il futuro di Davide Nicola. L'allenatore della Salernitana, dopo l'8-2 incassato in casa dell'Atalanta, è a rischio esonero. La società ha fatto sapere che nella giornata di domani si valuteranno tutte le ipotesi, compresa quella del ribaltone.

La decisione, tuttavia, sarebbe stata già presa dal presidente Danilo Iervolino ma le prossime ore risulteranno decisive anche perché non ci sarebbe unità totale sulla decisione. Da un lato c'è chi vorrebbe dare un'altra chance al tecnico piemontese - che è intervenuto regolarmente in conferenza stampa, non mostrando alcun timore - almeno fino al derby di sabato con il Napoli, dall'altro c'è chi spinge per l'esonero immediato. Sarà una lunga notte ma l'impressione è che, alla fine, si cambierà.

Nel frattempo già circolano i nomi dei possibili sostituti del tecnico piemontese: in pole position ci sarebbe Roberto D'Aversa; sondati anche Eusebio Di Francesco, Leonardo Semplici e Walter Mazzarri. Ma non è da escludere nemmeno una possibile pista a sorpresa proveniente dall'estero.

Bocche cucite da parte della società: a Bergamo c'era l'amministratore delegato Maurizio Milan che, dopo il gol del 3-1, è stato catturato dalle telecamere di Dazn mentre utilizzava con insistenza il cellulare. Contatti in corso con il presidente Danilo Iervolino che ha seguito a distanza la disfatta di Bergamo. E sarebbe stato proprio il numero uno del club a decidere per il ribaltone che dovrebbe essere ufficializzato a stretto giro.