Salernitana, scoppia la rabbia degli ultras: "Vergognatevi tutti" Striscione dinanzi al Mary Rosy: “Così non rappresentate la nostra città”

Il pesantissimo 8-2 incassato dalla Salernitana in casa dell'Atalanta ha scatenato la rabbia degli ultras granata. Molti dei presenti in Lombardia hanno abbandonato gli spalti già dopo i primi 45'.

In città, invece, la Curva Sud Siberiano ha affisso uno striscione eloquente dinanzi al Mary Rosy. "Vergognatevi tutti", il messaggio destinato a calciatori, staff tecnico e società, come ribadito anche attraverso i social: "Società colpevole, allenatore in confusione, squadra senza identità nè dignità. Così non rappresenta la nostra città, vergognatevi tutti".