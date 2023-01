Salernitana, summit Iervolino-Milan: oltre a Nicola si valuta anche De Sanctis Il ds non prenderà parte alla riunione, possibile anche una soluzione "ponte"

Mattinata di riflessioni in casa Salernitana. In questi minuti a Roma è in corso un summit tra il presidente Danilo Iervolino e l'amministratore delegato Maurizio Milan. Al vaglio la posizione del tecnico Davide Nicola, fortemente in discussione dopo la pesante sconfitta subita in casa dell'Atalanta. In nottata la società ha contattato diversi allenatori per sondarne la disponibilità ma le piste più gettonate sembrano essere quelle che portano a Roberto D'Aversa e Giuseppe Iachini. Il primo è ancora sotto contratto con la Sampdoria e ha necessità di trovare prima l'intesa con i blucerchiati per potersi liberare. Non è da escludere nemmeno una soluzione “ponte” che potrebbe consentire al club granata d'individuare con più serenità il nome del probabile successore di Davide Nicola.

Ma in queste ore la società starebbe valutando anche la posizione del direttore sportivo Morgan De Sanctis. L'assenza del dirigente alla riunione convocata dalla proprietà è un segnale emblematico di come la riflessione avviata dalla Salernitana sia a trecentosessanta gradi. Nella trada mattinata sono attese novità.

La Salernitana ha fissato la ripresa degli allenamenti per le 15. Da capire chi la dirigerà.