Salernitana, ufficiale l’esonero di Davide Nicola La decisione è stata annunciata dalla società granata

Alla fine, come era ampiamente prevedibile, la Salernitana ha deciso di esonerare Davide Nicola. La decisione è stata ufficializzata dal club granata con una nota pubblicata sul sito ufficiale.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Davide Nicola.

La società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Da capire, adesso, chi sarà il successore: non è da escludere una soluzione ponte con Stefano Colantuono che potrebbe traghettare i granata fino all'individuazione del nuovo allenatore. La Salernitana, infatti, alle 15 sarà regolarmente in campo per la ripresa degli allenamenti.