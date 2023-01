Turbolenze e fulmini in volo, paura per i tifosi della Salernitana E' accaduto al rientro dalla trasferta di Bergamo, l'aereo è poi atterrato a Bari

Al danno per la sconfitta storica incassata dalla Salernitana, si è aggiunta la...paura. Una trentina di tifosi granata ha vissuto un volo di rientro particolarmente turbolento. L'aereo, decollato alle 7.25 da Milano Malpensa, non è riuscito ad atterrare a Napoli Capodichino, proseguendo fino all'aeroporto di Bari.