Salernitana: lo staff di Nicola dirige la ripresa, attesa per il nuovo tecnico D'Aversa e Iachini restano le prime scelte, scartata la soluzione interna Colantuono

Sotto una pioggia battente, la Salernitana si è ritrovata al centro sportivo Mary Rosy per la ripresa degli allenamenti. Non c'era, chiaramente, Davide Nicola che è stato sollevato dall'incarico in mattinata. In campo, però, c'erano regolarmente i componenti del suo staff, nei confronti dei quali non è stato adottato ancora alcun provvedimento. A dirigere la seduta sono stati Manuele Cacicia e Simone Barone, vice e collaboratore tecnico di Davide Nicola. La squadra ha lavorato sul terzo campo del Mary Rosy: lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro l'Atalanta, seduta regolare per la restante parte del gruppo. A rappresentare la società c'era soltanto il responsabile dell'area tecnica Giulio Migliaccio. La proprietà, infatti, in queste ore è impegnata a Roma per la scelta del nuovo allenatore. Scartata, o almeno così trapela, l'ipotesi di una soluzione “ponte” che avrebbe (ri)portato Stefano Colantuono sulla panchina dell'Arechi, almeno fino al derby di domenica contro il Napoli. Restano calde le piste che portano a Roberto D'Aversa e Beppe Iachini.