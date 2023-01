Salernitana, tegola Fazio: un mese di stop per il difensore Il calciatore ha riportato una lesione muscolare a carico del polpaccio sinistro

Al danno per la pesantissima sconfitta incassata a Bergamo si è aggiunta la beffa. La Salernitana dovrà fare a meno di Federico Fazio per almeno un mese. «Gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto in data odierna Federico Fazio presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del polpaccio sinistro avuta i primi minuti nel corso della partita contro l’Atalanta. L’atleta ha già iniziato il percorso fisioterapico e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi controlli radiologici», ha fatto sapere la società granata.