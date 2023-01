Salernitana, (ri)prende corpo il piano B: seduta di allenamento a Colantuono Difficoltà nell'individuazione del successore di Nicola: si complica D'Aversa, avanza Semplici

Sarà Stefano Colantuono a dirigere questo pomeriggio gli allenamenti della Salernitana. La società, dopo essersi affidata nella giornata di ieri allo staff tecnico di Davide Nicola, ha decretato il cambio di rotta. L'attuale responsabile del settore giovanile granata, dunque, svestirà i panni dirigenziali per tornare ad indossare quelli di allenatore. Da capire, adesso, se si tratterà soltanto di una soluzione giornaliera o se la Salernitana intenderà attuarla almeno fino al derby di sabato con il Napoli.

In queste ore, infatti, la società granata sta incontrando non poche difficoltà nell'individuazione del sostituto di Davide Nicola. Con Roberto D'Aversa non è stata ancora raggiunta l'intesa: il nodo è legato alla durata del contratto e alla clausola che la Salernitana vorrebbe inserire per avere la possibilità d'interrompere anticipatamente l'accordo pagando una penale. Un fattore che non convince D'Aversa che, tra l'altro, sta trattando con la Sampdoria la risoluzione di alcune pendenze.

Restano in piedi anche le piste che portano a Beppe Ianchini, Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici, con quest'ultimo che in queste ore sta scalando posizioni. La proprietà, dopo aver accarezzato l'idea Rafa Benitez, ha fatto un sondaggio anche per Vladimir Pektovic che, tuttavia, è in trattativa per diventare ct della Polonia.