Allenatore Salernitana: Semplici scala posizioni ma occhio al colpo a sorpresa Iervolino sta lavorando in gran segreto ad alcune operazioni, entro domani la decisione

Sarà ancora una lunga notte di riflessione in casa Salernitana per la scelta del successore di Davide Nicola. In serata il presidente Danilo Iervolino, l'ad Maurizio Milan ed il ds Morgan De Sanctis si sono confrontati con Leonardo Semplici. Il tecnico toscano ha dato ampie garanzie al club, condividendone il progetto e la proposta contrattuale (sei mesi con opzione di rinnovo e e penale in caso d'interruzione anticipata del contratto). La Salernitana, però, ha preso ancora qualche ora di tempo. Il presidente Danilo Iervolino, infatti, sta provando a regalare un colpo ad effetto alla piazza: dopo aver provato l'operazione Rafa Benitez, ci sono stati contatti con Vladimir Pektovic. Al numero uno del club piacerebbe anche Edy Reja che ha da poco terminato la sua esperienza alla guida dell'Albania. In sintesi: il numero uno del club sta provando fino alla fine a mettere a segno un colpo a sorpresa che potrebbe materializzarsi anche con un nome che non è emerso in questi giorni. Operazioni caratterizzate da un elevato coefficiente di difficoltà. In alternativa, però, Iervolino e la Salernitana hanno pronto un piano B: Semplici, in tal caso, è la prima scelta e l'intesa andrebbe soltanto formalizzata; più defilati ma ancora in corso Eusebio Di Francesco e Beppe Iachini. Sarà una lunga notte di riflessioni e valutazioni. Per domani, in un modo o nell'altro, è attesa la fumata bianca.