Salernitana, Iervolino valuta anche il clamoroso ritorno di Davide Nicola Il presidente ha avuto contatti anche con Donadoni. Ma ora pensa al possibile dietrofront

Davide Nicola potrebbe clamorosamente (ri)tornare sulla panchina della Salernitana. L’ipotesi è rimbalzata nella notte ed è al vaglio del presidente Danilo Iervolino che, dopo aver sondato diversi allenatori, sta pensando di fare dietrofront. Il tecnico piemontese era stato esonerato lunedì mattina, all’indomani della sconfitta 8-2 in casa dell’Atalanta. Adesso potrebbe tornare al suo posto. In mattinata è attesa la decisione che, a quanto pare, sarebbe stata “supportata” anche da parte della squadra. Se l'ipotesi immaginata da Iervolino andasse in porto, potrebbero aprirsi scenari differenti all'interno della società. Nel frattempo Leonardo Semplici, che aveva dato disponibilità di massima, resta in stand-by. Iervolino, inoltre, come raccontato in precedenza sta lavorando anche ad un possibile colpo a sorpresa e, pertanto, aveva avuto contatti con Roberto Donadoni. Una chiacchierata che in giornata potrebbe essere anche approfondita nuovamente. Sullo sfondo, però, è piombata l'ipotesi del ritorno di Davide Nicola, epilogo che avrebbe del clamoroso. L'unica certezza è che, da ormai tre giorni, la Salernitana è nel caos più totale. A Iervolino il compito di sbrogliare la matassa e garantire una guida tecnica su granata in tempo per il derby di sabato.