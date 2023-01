Salernitana, torna Nicola: la conferenza stampa del presidente Danilo Iervolino Le dichiarazioni del numero uno del club dopo il clamoroso dietrofront in panchina

Tra pochi minuti il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino interverrà in conferenza stampa per spiegare i motivi del reintegro in panchina di Davide Nicola. Gli aggiornamenti in tempo reale su Ottopagine.it

La conferenza stampa di Danilo Iervolino

Buon pomeriggio a tutti, era doversoso rispetto a quanto promesso inizialmente di fare chiarezza, laddove c'era bisogno di dare un messaggio alla città ed ai tifosi. Volevo affidarvi il mio messaggio, in modo che possa passare in modo inequivocabile possa passare la nostra strategia. Cosa è successo? In questi mesi si è acuito, fantomaticamente, un problema interno alla Salernitana, tra il management e la parte sportiva. Cosa non vera. Che la squadra sia stata costruita bene lo crediamo tutti, che la squadra soffra di una mancanza di concentrazione, di fiato, di fisicità e gambe scariche lo vediamo. Abbiamo avuto delle visioni ma una visione convergente l'avevamo dal primo momento. Questa è una squadra che deve far bene ed entusiasmante.

A Bergamo abbiamo preso un'imbarcata storica, cosa che è successa anche alle grandi squadre. Ma la cosa che ha fatto venire l'idea che c'era qualcosa di grave era la non volontà di giocare al calcio, non abbiamo preso ammonizioni. E' stata quasi una disfatta, una mancata percezione del pericolo. Mi sono sentito in dovere di pensare di cambiare. Cosa si cambia? Il progetto tecnico abbastanza ma attraverso colui che è deputato a fare queste cose, il mister. Una persona che io stimo tantissimo.

La cosa che mi fa ridere è aver ascoltato che non avessimo trovato un allenatore. Si sono offerti a noi almeno un centinaio di allenatori da ogni parte del globo, abbiamo ipotizzato un identikit e insieme al direttore sportivo avevamo iniziato dei colloqui, senza ansia. Volevamo una scelta sedimentata, la scelta più consapevole e più aderente alla nostra società. Ieri è successa una cosa unica nel calcio: ci siamo sentiti io e il mister per il tramite del ds gradiva parlarmi e mandarmi un messaggio di voler tornare ad allenare. Il messaggio mi è arrivato tramite il direttore sportivo, che ha speso mille parole positive. Qui non si parla solo di calcio ma storie di uomini che fanno cose importanti. Lui mi ha detto cose importanti, sulla città, sui tifosi, su me. E forse se non perdi una persona, non capisci mai quanto ti manca e quanto ti mancherà. Forse questa vicenda poteva essere gestita solo in questo modo.

E' giusto quindi che Nicola abbia un'altra chance, con l'impegno di non subire più mortificazioni come quelle subite a Bergamo.

La squadra è stata sentita. Ma la squadra deve essere allenata, non sceglie l'allenatore. Mi faceva, però, piacere sentire la loro posizione. Devo dire che Nicola, così come ho detto dal primo momento, è l'allenatore giusto per la Salernitana. Deve ritrovare energia, coraggio, il manico da leader carismatico. E solo lui la può trovare in se stesso. E mi auguro che questo possa accadere quanto prima.