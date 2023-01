Julian Kristoffersen lascia Salerno per Verona: i dettagli Morgan De Sanctis sfoltisce la rosa con uno degli esuberi del parco attaccanti

Morgan De Sanctis piazza un importante movimento in uscita per sfoltire la rosa della Salernitana. Si è concretizzato il passaggio di Julian Kristoffersen, a titolo temporaneo, alla Virtus Vecomp Verona. I rossoblu militano in serie C. Il prestito sarà valido per la durata di sei mesi ed è probabile che la società di via Salvador Allende cercherà di tramutare il prestito in una cessione a titolo definitivo.

Il 25enne norvegese aveva giocato appena 17 minuti, risultando tra gli uomini meno impiegati da mister Nicola nella prima metà di campionato. Anche l'anno scorso Kristoffersen è stato messo ai margini del progetto tecnico e in tutta la stagione si è ritrovato a giocare appena 6 minuti contro la Roma, nell'agosto del 2021.

Kristoffersen: "Obiettivo salvezza. Subito in sintonia"

Kristoffersen ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sui canali ufficiali deli rossoblu della Virtus Verona. Per Kristoffersen "è una bella maglia, mi sento bello nello stare qui a Verona. Ieri ho fatto il primo allenamento con la squadra. C'è un gruppo fantastico, ci sono dei ragazzi per bene". Sulle sue caratteristiche afferma di essere "un attaccante alto, bravo nel gioco aereo e in area, e spero di fare molti gol per questa maglia". Sui possibili obiettivi. "Dobbiamo salvare la Virtus Verona quest'anno. Quando ho parlato con il mister ho trovato subito sintonia. Spero di trovarmi bene".