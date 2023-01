Salernitana-Napoli affidato a Chiffi di Padova: i precedenti L'arbitro porta bene sia ai granata che agli azzurri

Decisa la direzione arbitrale del più importante derby campano. Questo sabato 21 gennaio, alle ore 18, si gioca Salernitana-Napoli, match che sarà diretto dall'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Mohktar e Palermo. Scelto Volpi come IV uomo. Infine, al Var e assistente al Var vanno rispettivamente Nasca e Massa.

Verso Salernitana-Napoli: la direzione di Chiffi porta bene sia ai granata che al Napoli

Daniele Chiffi da Padova ha un "ottimo rapporto" con i granata, che si prolunga dall'ormai lontana stagione 2015/2016. In quell'occasione, Chiffi diresse un altro derby molto sentito dai granata, quello con l'Avellino. In quel caso, il padovano portò bene alla Bersagliera. All'Arechi, la Salernitana si portò a casa i tre punti con il punteggio di 3-1. Sempre nella stessa stagione, in serie B, dirige Latina-Salernitana. Partita che finirà con il risultato 2-2. I destini di Chiffi e dei granata tornano ad incrociarsi l'anno successivo e anche in quel caso arrivò una importante vittoria sul campo del Pisa per 0-1 (gol di Alessandro Rosina). Tornando a tempi più recenti, l'ultima partita diretta da Daniele Chiffi ha visto la vittoria dei granata sullo Spezia per 1-0, con gran gol di Pasquale Mazzocchi. Nel complesso, lo score è di 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta (contro il Lecce nell'anno della promozione: sconfitta per 2-0 al Via del Mare).

Per quanto riguarda i partenopei, invece, i risultati ottenuti sono addirittura migliori. Chiffi ha arbitrato un totale di 9 partite dei partenopei, per un bottino di ben 7 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Spicca, tra queste, la roboante vittoria ottenuta ai danni della Fiorentina il 17 gennaio del 2021, match che si concluse con il risultato tennistico di 6-0.