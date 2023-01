Anche i tifosi fanno quadrato: la nota del Club "Mai Sola Salernitana" Un nuovo inizio in cui "Uniti si vince", con uno sguardo ottimistico alle prossime sfide

È stata una settimana incredibilmente intensa per la Salernitana e i suoi tifosi. Dopo la sconfitta più pesante mai registrata dai granata in Serie A, mister Davide Nicola - co-autore del miracolo della salvezza dell'anno scorso - è stato esonerato e poi, dopo 48 ore, rimesso al suo posto. Una situazione frenetica, piena di giri improvvisi che ha sicuramente mandato in confusione più di un tifoso.

Se ne esce insieme: il Club Mai Sola Granata chiede unità dopo la tempesta

Ora, però, è tempo di fare quadrato attorno alla squadra, al mister e alla dirigenza. Il "Club Mai Sola Salernitana" emette un comunicato in cui esordisce ricordando la nefasta sconfitta di Bergamo e tutto ciò che ne è conseguito. "Dopo la sonora e, purtroppo, indimenticabile sconfitta subita a Bergamo, sono stati giorni pieni di commenti e critiche. Il CLUB MAI SOLA SALERNITANA prova a dire la sua per cercare di dare un contributo al dibattito in maniera chiara e inequivocabile. Tutti si sono cimentati nell’esprimere opinioni (condivisibili o meno, ma opinioni) e molto più spesso giudizi netti, dettati dalla delusione e dalla rabbia che hanno creato solo maggiore confusione e disorientamento".

La richiesta alla società (mantenere le promesse) e ai giocatori (lottare su ogni pallone)

Poi, l'importanza di stringersi proprio nel momento della difficoltà, sicuramente il più negativo dall'inizio dell'era Iervolino. "Tutti abbiamo detto qualcosa, così come è giusto, ma ora dobbiamo lasciarci alle spalle, senza però dimenticare, questi giorni, dobbiamo sforzarci di far sentire alla Squadra che i tifosi le sono vicini, così anche alla Società, nonostante ci siano stati tanti errori, tante indecisioni, tanti disimpegni e ci siano ancora tante cose da sistemare. Ci sono ancora immagini e parole nelle nostre teste che non riusciremo facilmente a dimenticare. Non è la prima volta, purtroppo, che ci troviamo a vivere un momento difficile, ma abbiamo imparato che quando lo spirito è quello di UNITI SI VINCE, che il CLUB MAI SOLA SALERNITANA ha sempre propugnato e in cui crede fermamente, si dà più forza e più coraggio ad ogni evento. Guardiamo con ottimismo alle prossime sfide".

Il comunicato del Club Mai Sola Salernitana si chiude con una richiesta esplicita alla società di patron Iervolino e ai giocatori che vestono la maglia granata. "Chiediamo alla Società di tradurre in fatti i propositi espressi, di continuare ad investire e a rafforzare nei calciatori l’attaccamento ai colori di una squadra che vanta una tifoseria eccezionale, vero orgoglio della città. Chiediamo ai Calciatori di lottare sempre con il massimo impegno, con la forza della volontà e del sacrificio, su ogni pallone, in ogni fase di una partita, per la loro professionalità e per il rispetto dovuto ai tifosi di questa gloriosa casacca. Guardiamo, TUTTI UNITI, con fiducia al traguardo della permanenza nella massima Serie, al consolidamento di una posizione di rilievo all’interno del panorama calcistico. FORZA SALERNITANA! UNITI SI VINCE!"