Salernitana-Napoli, è il giorno del derby: Nicola sogna l'impresa impossibile All'Arechi arriva la capolista della A, granata senza sei pedine. Spalletti privo di Kvaratskhelia

Dopo giorni di fibrillazioni e tensioni, la Salernitana spera, innanzitutto, di ritrovare la serenità perduta. Farlo contro il Napoli non sarà semplice. Ma i granata, questa sera alle 18, dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo in un derby dall'elevatissimo coefficiente di difficoltà. Nicola dovrà fare i conti con l'emergenza: Bronn, Fazio e Radovanovic hanno marcato visita, aggiungendosi agli indisponibili Mazzocchi, Sepe e Maggiore. Scelte obbligate in difesa: Gyomber sarà il centrale con Daniliuc e Pirola a completare il reparto davanti ad Ochoa. In mediana conferma per la coppia Nicolussi Caviglia-Coulibaly, con Candreva e Bradaric sulle corsie esterne. Dia, nonostante qualche acciacco alla caviglia, agirà da trequartista con Vilhena, alle spalle di Piatek.

Le scelte di Spalletti

Nel Napoli spicca l'assenza di Kvaratskhelia. Ma Spalletti ha l'imbarazzo della scelta. Gli azzurri scenderanno in campo con il 4-3-3: davanti a Meret spazio a Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui. Lobokta sarà il perno di centrocampo con Anguissa e Zilinski ai fianchi. Davanti Osimhen guiderà il tridente offensivo che sarò completato da Politano ed Elmas.

All'Arechi sono attesi 20mila spettatori.

Salernitana-Napoli: le probabili formazioni



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Candreva, L. Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Vilhena, Dia; Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sorrentino, Lovato, Sambia, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Botheim, Valencia, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. A disposizione: Marfella, Sirigu, Bereszynski, Ostigard, Olivera, Zerbin, Ndombele, Demme, Gaetano, Raspadori, Lozano, Simeone. Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Chiffi di Padova – assistenti: Mokhtar e Palermo. IV uomo: Volpi. Var: Nasca-Avar: Massa.