Salernitana-Napoli, niente sold-out ma l'Arechi sarà comunque blindato Agenti in borghese e zone cuscinetto per tenere sotto controllo la situazione

Il divieto di trasferta imposto alla tifoseria del Napoli renderà sicuramente meno spettacolare il derby in programma questo pomeriggio allo stadio Arechi. Ma le autorità di pubblica sicurezza hanno comunque predisposto un accurato piano di controlli per garantire una serata tranquilla a quanti accoreranno in via Allende. Lo stadio con il nome da principe non farà registrare il sold-out: in prevendita sono stati venduti circa 10mila biglietti a cui vanno aggiunti gli 8mila abbonati. All’Arechi, dunque, sono attesi 20mila spettatori, tra cui anche molti tifosi azzurri residenti in provincia di Salerno che seguiranno la partita tra Distinti e Tribuna. Le autorità di pubblica sicurezza, infatti, hanno messo in conto la commistione tra le due tifoserie e hanno predisposto zone ‘cuscinetto’ nei due settori dove potrebbero essere raggruppati i sostenitori del Napoli residenti nel Salernitano.

Sono stati, inoltre, intensificati i controlli lungo il percorso e, in particolare, sulla strade che dal’Agro Nocerino Sarnese conducono all’Arechi. Saranno predisposti servizi di osservazione e saranno in servizio numerosi agenti in borghese. La Salernitana ha anche aumentato il numero di steward per evitare file all’ingresso e rendere quanto più agevole l’accesso allo stadio. I cancelli dello stadio apriranno alle 14: la società ha invitato i tifosi ad anticiparsi così da agevolare le operazioni di accesso all’impianto. La Salernitana, inoltre, anche in considerazione delle condizioni meteo, ha ricordato che è vietato introdurre nello stadio ombrelli con puntale. La speranza è di assistere ad un pomeriggio di sport, all’insegna dei sani valori.