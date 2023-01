Salernitana: in arrivo un difensore dall'Inghilterra, Salva Ferrer per la fascia Il mercato entra nel vivo: De Sanctis attende una risposta dal Verona per Henry

Da lunedì il mercato della Salernitana entrerà nella fase decisiva. Il ds Morgan De Sanctis è al lavoro per rinforzare l'organico e garantire a Davide Nicola le pedine richieste. Entro il 31 gennaio arriveranno due difensori, un esterno, un centrocampista e un attaccante.

Il primo colpo è in dirittura d'arrivo. Dal Watford, club di seconda serie inglese, arriverà William Trist Ekong, olandese naturalizzato nigeriano che vanta già un'esperienza nel campionato di serie A. Dal 2018 al 2020 ha indosatto la maglia dell'Udinese, collezionando 65 presenze. Un elemento dotato di grande fisicità e in grado di far sentire il suo peso anche sulle situazioni di palla inattiva. La Salernitana ha raggiunto l'intesa con il Watford per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Ma non è l'unica pista che la Salernitana sta seguendo per rinforzare la retroguardia. Con la Sampdoria si discute di Omar Colley. Il club blucerchiato valuta 4 milioni di euro il difensore e, considerate anche le difficoltà societarie, vorrebbe monetizzare subito. La Salernitana ha proposto un prestito con obbligo di riscatto. Probabile che l'operazione possa sbloccarsi nell'ultima settimana di calciomercato. Nel frattempo la Salernitana dovrà anche effettuare un'operazione in uscita: probabile la cessione di Ivan Radovanovic che è in scadenza di contratto con i granata.

Per la corsia esterna è ben avviata la trattativa con lo Spezia per Salvador Ferrer, terzino destro che può giocare anche a sinistra. A fare il percorso inverso sarà Erik Botheim, sulla base di uno scambio di prestiti. L'uscita del norvegese farà posto ad un rinforzo in avanti: la Salernitana ha formulato un'offerta al Verona per Thomas Henry ed attende una risposta dalla società scaligera.