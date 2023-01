LIVE | Salernitana-Napoli 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale sul derby dell'Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Napoli

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe Sambia, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Kastanos, Capezzi, Iervolino, Lovato. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. A disposizione: Marfella, Sirigu, Demme, Oliveira, Simeone, Bereszynski, Politano, Zerbin, Zadadka, Ostigard, Gaetano, Raspadori, Ndombele. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Chiffi di Padova – assistenti: Mokhtar e Palermo. IV uomo: Volpi. Var: Nasca-Avar: Massa.

1' - Salernitana in campo con il 4-3-3: Bradaric in difesa e Candreva esterno destro d'attacco.

1' - Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Napoli.

IL PRE-GARA. Tutto confermato in casa Salernitana: Nicola lancia il 3-4-2-1 con Dia e Vilhena alle spalle di Piatek. Davanti ad Ochoa spazio a Daniliuc, Gyomber e Pirola. Nicolussi Caviglia e Coulibaly saranno i centrali di centrocampo con Bradaric e Candreva sulle corsie esterne. In panchina si rivede Sepe che, pur non essendo stato inserito tra i convocati, è stato richiamato in panchina, segno che l'infortunio è alle spalle. Nel Napoli l'unica novità è rappresentata dall'impiego di Lozano (preferito a Politano) nel tridente con Oshimen ed Elmas.

