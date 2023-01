Salernitana-Napoli, il messaggio della Sud: «Tutto questo è una vergogna» Striscione rivolto alla proprietà: «Prenda in mano la situazione, rispetto per Salerno»

Nel corso di Salernitana-Napoli, derby campano del campionato di serie A, la Curva Sud Siberiano ha lanciato un messaggio - probabilmente indirizzato alla proprietà -, chiedendo un intervento deciso del presidente Danilo Iervolino dopo l'umiliante sconfitta subita a Bergamo. Al 20' del primo tempo, nel settore più caldo dell'Arechi, è stato srotolato uno striscione eloquente: «Una bocca elegante non può permettersi di farci trovare alla gogna. Prenda in mano la situazione perché tutto questo è una vergogna. Rispetto per Salerno», il messaggio della Curva Sud Siberiano.