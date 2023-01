Mercato Salernitana, fatta per Trost Ekong: il difensore subito in campo a Lecce Il 29enne è atterrato a Napoli, domani si sottoporrà alle visite mediche

È atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Napoli il difensore William Trost Ekong con un volo proveniente da Londra. Il 29enne da domani sarà un nuovo calciatore della Salernitana. In mattinata si sottoporrà alle visite mediche e poi conoscerà i suoi nuovi compagni di squadra. Ekong, che Nicola ha già conosciuto ai tempi dell'Udinese (club con il quale ha giocato due anni nel campionato di serie A), arriva in prestito con diritto di riscatto dal Watford. Un tassello importante che, ancor di più dopo gli infortuni di Fazio e Gyomber (si teme un altro lungo stop per lo slovacco), sarà lanciato subito nella mischia a Lecce. Per la corsia esterna, invece, il ds Morgan De Sanctis continua a lavorare allo scambio con lo Spezia tra Erik Botheim e Salva Ferrer. Il mercato, inoltre, chiuderà con l'ingaggio di un attaccante ed un centrocampista. Per il reparto avanzato è svanita la pista che porta a Tomas Henry del Verona: il francese sabato ha subito un grave infortunio nei minuti finali del match contro il Lecce e sarà costretto ad un lungo stop.