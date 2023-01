Mercato Salernitana: De Sanctis spinge per l'esterno, tre nomi per l'attacco Il club granata è al lavoro per rinforzare l'organico già per la sfida al Lecce

In queste ore è sempre il mercato a tenere banco in casa Salernitana. Il ds Morgan De Sanctis spera di chiudere lo scambio con lo Spezia tra l'esterno Salva Ferrer e l'attaccante Erik Botheim. Un tassello che, dopo il passaggio alla difesa a quattro, è diventato ancora più impellente per il cavalluccio marino. La trattativa è in fase avanzata ed il dirigente granata proverà a chiuderla entro venerdì, in modo da garantire a Nicola un rinforzo pronto già per la trasferta di Lecce.

Per rinforzare l'attacco, invece, è stata formulata una proposta al Galatasaray per Haris Seferovic. Il calciatore è di proprietà del Benfica ed ha un ingaggio abbastanza importante. In Turchia ha trovato poco spazio e accetterebbe volentieri il trasferimento in Italia dove ha già giocato in passato. La trattativa, però, non è affatto semplice. Non a caso la Salernitana ha sondato anche Paul Onuachu del Genk sul quale, però, è forte l'interessamento dell'Eintracht Francoforte. Sul taccuino di De Sanctis c'è anche Frank Tsadjout, attaccante camerunense che ha trovato poco spazio con la maglia della Cremonese.