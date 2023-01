Mercato Salernitana: tre colpi entro martedì, riflettori puntati sul centrocampo Trattativa in corso per Crnigoj del Venezia, club attivo anche sul fronte uscite

All'orizzonte c'è già la partita di Lecce, match che rappresenterà un banco di prova importantissimo per la Salernitana. Ma nell'ultima settimana di calciomercato (la fiera dei sogni chiuderà martedì 31 gennaio alle 20) la società granata dovrà chiudere almeno altri tre colpi in entrata.

Morgan De Sanctis, dopo aver ufficializzato l'arrivo del difensore Troost-Ekong, sta provando a chiudere altre operazioni. La priorità, al momento, è rappresentata dal centrocampista. Con il Venezia è stato intavolato un discorso per Domen Crnigoj, calciatore che per caratteristiche potrebbe rappresentare una valida alternativa a Lassana Coulibaly. Lo sloveno ritroverebbe volentieri la serie A ma c'è da trovare l'intesa con la società sulla formula del trasferimento. L'impressione è che l'operazione si farà ma bisognerà limare qualche dettaglio. A fargli spazio sarà Leonardo Capezzi: il calciatore potrebbe ritrovare Fabrizio Castori al Perugia.

In uscita ci sono anche il portiere Jacopo De Matteis ed il centrocampista Antonio Pio Iervolino che andranno a giocare in serie C. Sul fronte entrate De Sanctis sta lavorando anche all'ingaggio di un attaccante: Haris Seferovic è il nome che stuzzica la fantasia della proprietà; Shamar Nicholson e Paul Onuachu le alternative. Ma potrebbe tornare di moda anche l'ariete Artem Dovbyk. Prima, però, la Salernitana ha necessità di far spazio in avanti: il sacrificato potrebbe essere Erik Botheim che la società granata ha inserito nella trattativa per Salva Ferrer, esterno dello Spezia, club con il quale si sta lavorando ad uno scambio di prestiti.