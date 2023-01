Salernitana, controllo a Perugia per Mazzocchi: il rientro ora è dietro l'angolo L'atleta ha fatto tappa a Perugia per verificare a che punto fosse il percorso post-operatorio

Pasquale Mazzocchi è pronto a tornare in campo. L'esterno della Salernitana questa mattina si è sottoposto ad una nuova visita di controllo a Perugia per verificare a che punto fosse il percorso post-operatorio. Il consulto con il professor Giuliano Cerulli (nella foto insieme al calciatore che gli ha donato una maglia della Salernitana), specialista che ha operato l'atleta napoletano dopo l'infortunio subito in Nazionale, ha dato esito positivo. Mazzocchi dovrà lavorare a parte ancora per qualche giorno. Poi, a partire dall'8 febbraio, potrà tornare in gruppo. L'atleta, dunque, dovrà saltare ancora le sfide con Lecce e Juventus. La speranza è di tornare tra i convocati per il match del 13 febbraio a Verona. Una buona notizia per il club granata che temeva di recuperare Mazzocchi per gli inizi di marzo. Ma la forza di volontà del calciatore ha fatto la differenza, consentendo di ridurre i tempi di recupero. La Salernitana si prepara a riabbracciare la sua "freccia".