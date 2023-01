Ufficiale, Crnigoj alla Salernitana: freschezza ed esperienza per Nicola Il centrocampista arriva con la formula del prestito e diritto di riscatto: operazione da 2 milioni

La campagna acquisti dei granata è entrata nel vivo e dopo il colpo in apertura di "Memo" Ochoa e quello del giovane Nicolussi Caviglia, sono arrivati anche Troost-Ekong e, adesso, Domen Crnigoj (foto ripresa da sito ufficiale U.S. Salernitana 1919). Proprio lo sloveno è l'ultimo rinforzo giunto alla corte di Davide Nicola e che andrà a rimpolpare la linea mediana del campo. Così recita il comunicato stampa della società:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Venezia F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’95 Domen Crnigoj. Il calciatore indosserà la maglia numero 22.

Il giocatore sloveno arriva firmando un contratto di prestito oneroso dal Venezia a 400.000 euro con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro. Il nodo da sciogliere della trattativa risiedeva nell'obbligatorietà o meno del riscatto. Alla fine, De Sanctis è riuscito a strappare un prestito con solo diritto di riscatto, ma alzando il valore complessivo del cartellino.

Crnigoj: un mix di freschezza ed esperienza, con propensione al gol

Cringoj è un giocatore di esperienza, pienamente nel giro della nazionale slavena (con 27 presenze nella nazionale maggiore) e può offrire non solo equilibrio, ma anche qualche gol. In questa stagione, con la maglia del Venezia in Serie B, Domen ha segnato la bellezza di 3 gol in 18 presenze, regalando anche un assist. La posizione naturale di Crnigoj è quella di centrocampista centrale, ma riesce a disimpegnarsi anche sulla trequarti e come interno destro di centrocampo. Questro potrebbe permettere a Nicola una ulteriore alternativa in un possibile 4-3-1-2 o 3-4-1-2.

La carriera di Crnigoj ha visto pochi trasferimenti. Crnigoj comincia la sua carriera da professionista nella sua Slovenia, al Koper. La prima esperienza importante dello sloveno è al Lugano (Svizzera), squadra in cui milita dal 2015 fino al 2020. Poi, il trasferimento al Venezia, da svincolato, in quello stesso anno. Nonostante la retrocessione, Crnigoj si è sempre mostrato come un ottimo elemento per i lagunari. Ora, la spedizione granata, alla ricerca della permanenza in categoria.

Domen Crnigoj potrebbe essere già schierabile al Via del Mare

Così come successo per Nicolussi Caviglia, che esordì ad appena 48-72 ore dal suo arrivo a Salerno, anche Domen Crnigoj dovrebbe essere immediatamente convocabile da Davide Nicola per la partita contro il Lecce al Via del Mare. Un valore aggiunto che andrebbe a sostituire idealmente Capezzi (completamente fuori dai piani tecnico-tattici del mister). Una soluzione che potrebbe dare quel tocco di imprevedibilità e che potrebbe generare confusione in una retroguardia molto ben organizzata come quella salentina.