Curva Nord: procedono i lavori all'Arechi ma i tempi sono ancora lunghi Qualcosa si muove e nonostante le difficoltà, si punta all'agibilità per capienza massima

Anche se partiti in ritardo, i lavori per la riapertura della Curva Nord proseguono. L'obiettivo primario è quello di garantire la piena agibilità della Curva Nord inferiore ma si pensa già all'obiettivo "definitivo", quello di riaprire l'intero settore. Da anni, ormai, la Nord è quasi inaccessibile, lamentando così una perdità di capacità massima che mal si addice a una squadra di massima categoria e dai progetti ambiziosi. Problemi di lungo corso su cui la società ha deciso di non soprassedere.

Tra le grandi incognite relative alla relativa riapertura parziale e totale del settore ospiti riguarda l'approvvigionamento di tornelli e lettori. In questo caso si parla di un problema relativo a tutto l'impianto e che si manifesta sotto forma di lunghissime code e attese infinite per poter prendere posto. Sotto questo punto di vista, le difficoltà non sono trascurabili, in quanto i fornitori sono pochi e i tempi sono incerti.

L'Arechi si rinnova fin negli spogliatoi. Il progetto in sinergia con "Macte Animo 1919"

Nel frattempo, la società ha dato ordine di procedere al rinnovamento di altri settori dell'impianto. In primis, dovrebbe essere ammodernato il corridoio dello spogliatoio della squadra ospite mostrando le migliori coreografie della Sud e le foto di alcune rose che hanno fatto la storia della squadra. Il progetto nasce in sinergia con l'associazione "Macte Animo 1919" e prevede la volontà di mostrare con orgoglio le tappe più importanti della Bersagliera, i suoi eroi, la sua tifoseria (riconosciuta come una delle migliori in Italia se non del mondo). Per quanto riguarda invece lo spogliatoio dei padroni di casa, si fa largo l'idea di decorarlo con frasi di giocatori, allenatori e dirigenti che hanno impresso il loro nome nella storia della Salernitana. Per questi ammodernamenti estetici, il via libera dovrebbe essere questione di giorni o settimane.