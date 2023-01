Mercato Salernitana, sprint per l'attacco: intesa con lo Sporting per Cabral Società attiva anche sul fronte delle uscite: partirà uno tra Botheim e Bonazzoli

Dopo aver ritrovato successo e sorriso, la Salernitana beneficerà di qualche giorno di riposo. I granata torneranno in campo martedì per iniziare a preparare la sfida contro la Juventus. Nella stessa giornata, tra l'altro, chiuderà i battenti anche il calciomercato. La Salernitana va a caccia di un rinforzo per il reparto offensivo ed ha raggiunto un'intesa di massima con lo Sporting Lisbona per il prestito di Jovane Cabral. Classe '98, l'esterno d'attacco ha indossato anche la maglia della Lazio nello scorso campionato, collezionando appena tre presenze. Con la formazione lusitana, invece, ha disputato oltre cento partite tra campionato, Europa League e Champions League. La trattativa è stata intavolata dal ds Morgan De Sanctis che spera di arrivare alla fumata bianca.

Da capire, adesso, chi sarà a far spazio a Cabral: la Salernitana vorrebbe consentire ad Erik Botheim di giocare con più frequenza ma la trattativa con lo Spezia si è arenata. Diversi club hanno, invece, chiesto informazioni per Federico Bonazzoli: oltre a Lazio, Cremonese, Verona e Spezia, in queste ore si è fatto avanti anche il Sassuolo. La Salernitana ha blindato il calciatore più volte ma lo scarso impiego avuto in queste ultime giornate potrebbe anche spingere il club a lasciarlo partire.